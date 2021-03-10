Билл Гейтс поддержал проект ядерного реактора нового поколения Natrium

Билл Гейтс поддержал проект ядерного реактора нового поколения Natrium. По его мнению, данный проект станет прорывом в безопасной атомной энергетике.

Этот реактор объединяет в себе процесс выработки и хранения энергии. Технология Natrium — это натриевый реактор на быстрых нейтронах с системой хранения энергии из расплавленной соли. Где в качестве теплоносителя вместо воды используется высокотемпературный жидкий натрий, что даёт огромный диапазон температур 785 Кельвина между его твердым и газообразным состояниями; температура воды составляет всего 100 кельвинов, поэтому для того, чтобы обрабатывать большее количество тепловой энергии, необходимо повышать давление.

Жидкий натрий будет передавать впечатляющее количество тепла от реактора при нормальном атмосферном давлении, с дополнительным бонусом, заключающимся в том, что он не диссоциирует на водород и кислород, поэтому о взрывах водорода в стиле Фукусима не может быть и речи. Он также не вызывает коррозии, что позволяет обойти проблему, которая ставит под вопрос реакторы на расплавленных солях.

В качестве ядерного топлива будет использоваться высокообогащенный уран (HALEU). Топливо HALEU можно производить путем переработки отработавшего топлива традиционных атомных электростанций.