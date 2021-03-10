«Аватар» может вернуть себе звание самого кассового фильма в истории благодаря новым технологиям

Прошедший год стал большим ударом для всей киноиндустрии, и Голливуд уступил место Китаю по кассовым сбором за 2020-й. И пока кинотеатры Америки начинают лишь постепенно восстанавливаться, кинозалы в Поднебесной продолжают процветать, а также готовить к повторному прокату «Аватара» Джеймса Кэмерона.

Повторный релиз должен был состояться в Китае ещё в прошлом году, накануне выхода продолжения. Но так как сиквелы были перенесены из-за пандемии, решение пустить «Аватара» снова в кино также было отложено. Теперь же стало известно, что премьера состоится в стране уже в эту пятницу. Ранее об этом ничего не сообщалось.

В этой новости могло бы и не быть ничего необычного, если бы не угроза «Мстителям: Финалу» со стороны 3D-проекта Кэмерона. Дело в том, что фильм киновселенной Marvel в 2019 году побил многолетний рекорд «Аватара» по сборам, обогнав его на 7 млн долларов. Теперь же, после проката в Китае, лента может вполне вернуть себе обратно первое место.