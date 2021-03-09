Власти США обвинили Россию в дезинформации о вакцинах

Власти США подтвердили появившуюся в СМИ информацию о том, что якобы были выявлены «российские источники» ложных сведений о вакцинах компаний Moderna и Pfizer. Об этом сообщил журналистам представитель госдепа Нед Прайс.

По его словам, были выявлены «четыре российские онлайн-платформы», якобы работавшие под управлением спецслужб. Прайс заявил, что из этих источников распространялась дезинформация о западных вакцинах.

Напомним, ранее об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного сотрудника Госдепа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «чушью» утверждения издания о том, что за статьями против западных вакцин стоят российские разведывательные агентства, и подчеркнул, что что американские чиновники «неверно трактуют широкие международные дебаты по вакцинам как российский заговор».