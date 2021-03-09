Вашингтон требует от Зеленского изоляции Коломойского и Ермака, — эксперт

Американское правительство начало активно действовать на украинском направлении. Как будет реагировать Банковая на действия США, рассказал ASPI news директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

ASPI news : Наблюдается изменение внешнеполитических ориентиров Банковой на фоне введения 5 марта 2021 американских санкций в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского и ожидания изо дня в день фильма-расследования о сорванной операции против «вагнеровцев» на платформе Netflix? Это потому языке войны и атлантических стремлений заговорил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, чего за ним не наблюдалось еще осенью прошлого года.

Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил вступление Украины в НАТО едва ли не главной внешнеполитической целью и одобрил присоединение США к переговорам «нормандской четверки».

На самом деле существенных изменений во внешнеполитических ориентирах не произошло. Риторика относительно НАТО была и по-прежнему присутствует в речах официальных представителей власти. Кулеба просто все время повторяет свои высказывания. Что касается Кравчука, то Леонид Макарович может себе позволить говорить ежедневно диаметрально разные вещи в пределах генерирования «белого шума» от ТКГ. Впрочем, чего-то конкретного в виде директив или уполномоченных заявлений по всем этим нет.

Фильм о «вагнеровцах» является неприятной головной болью для Банковой. Уже стало известно о попытках украинских силовиков не допустить появления этой ленты. Думаю, в Офисе президента уже готовят какие-то медийные контрмеры по развенчанию фактажа фильма Netflix. Не исключаю, что внештатный советник ОП и спикер ТКГ Алексей Арестович и другие охранники режима Зеленского попытаются сгенерировать какую-то тему, чтобы перебить медийный эффект ленты.

Впрочем, изменений, которые бы качественно повлияли на стратегическое поведение Киева в отношении Запада, я не вижу. Это просто ситуативное рефлексирование Банковой на внешние раздражители, чтобы в определенный момент сбить напряжение, которое возникает из-за критики власти со стороны украинской оппозиции, и перехватить инициативу в СМИ более чем на один-два дня. Нет у власти никакой стратегии.

ASPI news : Сигналы в виде санкций Коломойскому от США и фильма о «вагнеровцах» были достаточно красноречивыми?

Атака на Коломойского стороны Вашингтона ожидалось давно. Олигарх рано или поздно должен столкнуться с более действенным давлением Запада. Таким образом США дает сигнал не только Коломойскому, а всему украинскому истеблишменту, в частности его политическим партнерам, держаться от днепровского олигарха подальше.

Лента Netflix показывает недовольство ролью главы Офиса президента Андрея Ермака в процессе переговоров с Россией и его фактически ручным управлением президентом Зеленским. Хотя, например, санкции против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука не являются основной темой Ермака, а следовательно руководитель ОП уже не является всесильным, каким казался еще несколько месяцев назад.

ASPI news : На какую реакцию Банковой рассчитывают на Западе, когда присылают такие месседжи?

Во-первых, развалить олигархический консенсус с участием Коломойского вокруг президента Украины. Во-вторых, убрать или хотя бы значительно ослабить влияние Ермака на формирование внешнеполитической повестки дня Украины. В частности, усилить самостоятельность МИД в выработке внешней политики государства. В-третьих, максимально изолировать Ермака от деятельности силовых структур и, наконец, отстранение его от должности главы ОП.