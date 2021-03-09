В Японии заработал самый мощный суперкомпьютер в мире

Самый быстрый в мире суперкомпьютер, который располагается в Японии, официально доступен для исследователей и работает в полную мощность. Теперь его можно использовать для своих проектов, начиная от борьбы с изменением климата и заканчивая открытием новых лекарств.

Строительство суперкомпьютера Fugaku, размещенного в японском научно-исследовательском институте Riken, началось в 2014 году, при этом устройство должно стать будущей опорой высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры страны.

Поставка 432 стоек Fugaku была завершена в мае 2020 года, с тех пор продолжаются испытания системы, в основном в рамках проектов, направленных на ускорение исследований борьбы с пандемией COVID-19. Японская исследовательская организация по информатике и технологиям (RIST) уже отобрала 74 исследовательских проекта, которые будут реализованы начиная со следующего месяца.

«Сверхвысокопроизводительный компьютер Fugaku начал полномасштабную работу. Мы с нетерпением ждем, когда этот самый мощный «внешний мозг», когда-либо созданный человечеством, поможет расширить наши знания, позволит нам глубже понять основы материи как во времени, так и в пространстве, даст нам лучший структурный и функциональный анализ жизни, общества и промышленности, позволит сделать более точные прогнозы; и даже спроектировать неизвестное будущее человечества», — отметили ученые.

Устройство предназначено для проведения симуляций высокого разрешения, длительной работы и крупномасштабных симуляций. Его производительность в сто раз больше, чем аналогов. Эта беспрецедентная вычислительная мощность позволила устройству дважды подряд занять первое место в списке Top500, который классифицирует 500 самых мощных компьютерных систем во всем мире.