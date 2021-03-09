В США создадут мегаваттный генератор для аэротакси и грузовых дронов

Американская компания Honeywell объявила о начале разработки генератора мощностью один мегаватт, который можно будет использовать в гибридных аэротакси, грузовых дронах и самолетах. Как пишет Flightglobal, новый генератор, в частности, планируется установить на перспективный гибридный триплан BEHA, разработкой которого занимается британский стартап Faradair Aerospace.

Электрические и гибридные летательные аппараты сегодня рассматриваются в качестве основы авиации будущего. Считается, что такие аппараты позволят удовлетворить растущий спрос на авиаперелеты, при этом уменьшив влияние авиации на глобальное изменение климата. Гибридные летательные аппараты рассматриваются некоторыми разработчиками в качестве компромисса между экологичностью и продолжительностью полета.

Генератор, разрабатываемый Honeywell, будет состоять из двух частей: непосредственно генератора электрической мощностью один мегаватт и газотурбинного двигателя HGT1700. Последний сегодня используется в качестве вспомогательной силовой установки на пассажирских самолетах Airbus A350. По утверждению разработчиков, генераторную установку можно будет использовать как для непосредственного питания электромоторов, так и для подзарядки аккумуляторов.