В США началась разработка гиперзвукового двигателя для многоразовых летательных аппаратов

Американская компания Pratt & Whitney по заказу Пентагона занялась разработкой гиперзвукового двигателя для многоразовых летательных аппаратов. Как пишет Aviation Week, разработка двигательной установки ведется в рамках проекта Metacomet. В рамках этого проекта компания должна будет решить несколько задач, включая стабильную работу силовой установки на скоростях более 5 Махов и ее относительную дешевизну в производстве и обслуживании.

Сегодня в интересах военных нескольких стран ведется разработка гиперзвуковых летательных аппаратов: ракет и планеров, которые могли бы эффективно преодолевать системы противовоздушной обороны противника и поражать различные цели. Подавляющее большинство таких проектов не подразумевает создание многоразовых летательных аппаратов, в первую очередь беспилотников и самолетов.

Подробности проекта Metacomet, разработкой которого занимается Pratt & Whitney, засекречены. Известно только, что работы по нему начались в 2018 году. В рамках проекта компания должна создать относительно дешевую многоразовую альтернативу прямоточным воздушно-реактивным двигателям.

В 2018 году американский авиастроительный концерн Boeing представил проект перспективного гиперзвукового беспилотного летательного аппарата, который сможет выполнять полеты на скорости более 5 Махов. Показанная концерном модель беспилотника выполнена по схеме «бесхвостка» с двумя немного наклоненными в стороны килями. Крыло беспилотника имеет большую стреловидность.