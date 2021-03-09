В Швейцарии на федеральном уровне запретили скрывание лиц в общественных местах

На днях в Швейцарии прошел референдум по 3 трем законопроектам федерального уровня:

1)О запрете скрывать лицо в общественных местах (принят)

2)Об электронной персональной идентификации в сети интернет (не принят)

3)О соглашении о свободной торговле с Индонезией (принят)

По данным швейцарской общественной телерадиокомпании SRG, швейцарцы выступают за общенациональный запрет ношения предметов гардероба, скрывающих лицо, таких как платок, балаклава, паранджа. В пользу этого запрета высказались 51,2 процента избирателей и 18 кантонов из 26. Первый законопроект активно поддерживался правыми консервативными партиями Швейцарии, в то время как левые и леворадикалы выступали против.

Главный аргумент сторонников инициативы о запрете скрывать лицо состоял в том, что мужчины и женщины должны иметь равные права, а ношение чадры или никаба эти права ограничивает. Огромную роль сыграл и аргумент о борьбе с исламистской радикализацией и терроризмом, так как скрытие лица уменьшает вероятность поимки злоумышленников