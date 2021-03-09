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В России введут серьезные ограничения на иностранные соцсети

В России введут серьезные ограничения на иностранные соцсети, включая возможность их полного отключения.
Государственная Дума намерена предложить пакет законодательных инициатив в целях обеспечения цифрового суверенитета страны, сообщил в понедельник спикер верхней палаты Вячеслав Володин.«Корректировка национального законодательства», по его словам, станет ответом на действия соцсети Facebook, которая заблокировла статьи государственных и окологосударственных СМИ.

Под бан попали заметки ТАСС, РИА Новости, РБК, «Ведомостей и ряда других медиа, основанные на официальном релизе ФСБ, где говорилось о задержании в Воронеже сторонников украинской праворадикальной группировки «МК». Facebook расценила эти сообщения как фейковые. По словам Володина, решение Facebook «нарушает основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации».

«Со стороны «Фейсбук» подобное происходит не впервые. Ранее также поступали «Инстаграм» и «Твиттер». Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше национальное законодательство. Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», — сказал Володин.

9 марта, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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