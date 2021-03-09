В Германии по приказу Кадырова опять пытались совершить убийство

По утверждению видеоблогера, организация убийства была поручена Парудди Эдельгериеву — двоюродному брату главы Чечни Рамзана Кадырова. Эдельгериев нашел живущего в Германии посредника — Валида Дадакаева — и передал ему деньги. Дадакаев купил пистолет Макарова у своего родственника — Романа Цакаева. Последний известен тем, что в 2019 году записывал оскорбительные видеоролики в адрес Абдурахманова.

Эдельгериев подобрал исполнителя преступления — им должен был стать Тамерлан Аурбиев, участник первой чеченской войны, амнистированный Кадыровым. Аурбиев нелегально прибыл в Европу через белорусско-литовскую границу, в Литве его встречал Дадакаев. Оба были задержаны на границе, и заказчикам убийства пришлось выплатить несколько десятков тысяч евро штрафа за их освобождение. После этого Аурбиев попросил убежища в Литве, а затем Дадакаев организовал переход его из лагеря беженцев в Германию.

Там Дадакаев и Аурбиев испытали пистолет и стали выследили Мохаммада Абдурахманова. «Следствию предстоит выяснить, как Дадакаев узнал адрес», — отметил Абдурахманов.

В последний момент Аурбиев связался с братьями Абдурахмановыми и сообщил им о готовящемся убийстве. Валида Дадакаева арестовали, после чего в Германии началось следствие. «Расследование дела ведет федеральная прокуратура и федеральная криминальная полиция Германии, она забрала его у регионального ведомства. Тот факт, что эти структуры занимаются этим делом, означает убежденность немецких властей в иностранном следе заказного убийства», — сообщил Абдурахманов «Кавказ. Реалиям». Аурбиев находится под защитой немецких силовиков.