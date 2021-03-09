Помоги Сайту бесплатно! Подпишись на нас в - Google-news
«  
  »

В Финляндии разработали назальные спреи от коронавируса — их уже тестируют на людях

В Финляндии разработали вакцину от коронавируса в виде назального спрея. Ее уже протестировали на животных, теперь начинают испытывать на людях, передает Yle.

Тесты планируется начать в течение нескольких месяцев. Назальный спрей по сравнению с внутримышечной вакциной проще и доступнее, отмечают ученые.

Над препаратом работали сотрудники университетов Хельсинки и Восточной Финляндии.

Отметим, в Финляндии выявили более 62 тыс. инфицированных коронавирусом. Как минимум первую дозу вакцины в стране получили более 480 тыс. человек.

9 марта, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  