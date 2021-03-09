В Финляндии разработали назальные спреи от коронавируса — их уже тестируют на людях

В Финляндии разработали вакцину от коронавируса в виде назального спрея. Ее уже протестировали на животных, теперь начинают испытывать на людях, передает Yle.

Тесты планируется начать в течение нескольких месяцев. Назальный спрей по сравнению с внутримышечной вакциной проще и доступнее, отмечают ученые.

Над препаратом работали сотрудники университетов Хельсинки и Восточной Финляндии.

Отметим, в Финляндии выявили более 62 тыс. инфицированных коронавирусом. Как минимум первую дозу вакцины в стране получили более 480 тыс. человек.