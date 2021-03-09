Ученые разработали космического робота-исследователя, который состоит изо льда

Ученые и инженеры не прекращают поиски оптимальных материалов для создания устройств, которые будут помогать в изучении других планет. Так, группа исследователей Пенсильванского университета изучает возможность создания робота… изо льда.





Идея на самом деле достаточно проста: робот-исследователь, находясь, к примеру, на одной из ледяных планет, в процессе работы получает повреждение и ему необходимо ремонтировать себя, используя «подручные» материалы – и таким материалом может стать лед.

Результаты исследований описаны в статье, которая была недавно представлена на международной конференции International Conference on Intelligent Robots and Systems. Цель исследований – обосновать концепцию ледяного робота, способного к «самовоспроизведению и самовосстановлению».

Во время испытаний были задействованы обычные приводы и источники питания, при том что основные элементы конструкции изготовлены изо льда. Первый опытный робот, изготовленный вручную, весил 6,3 кг, он мог подниматься по плоскости с наклоном 2,5 градуса и двигаться влево-вправо. Кроме «космической» специализации подобных роботов, их также можно будет использовать в суровых условиях антарктического климата.