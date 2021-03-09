Ученые рассказали, чем питаться, чтобы не состариться раньше времени

Если добавить в рацион питания ряд важных продуктов, то организм будет получать необходимые витамины и микроэлементы, и стареть медленнее. Также правильное питание поможет хорошо выглядеть и меньше страдать от депрессии, пишет today.ua со ссылкой на диетологов.

Так, акцент в меню следует сделать на рыбе, которая является источником белка, необходимого для полноценной жизнедеятельности. Наиболее полезными считаются жирные, морские сорта рыбы. Налегать также стоит на орехи — они держат в тонусе иммунную систему и являются мощным антиоксидантом, который замедляет процессы старения, а еще они помогают наладить работу мужской и женской репродуктивных систем, делают кожу гладкой.

В рацион также следует включить капусту. Ученые считают, что она продлевает молодость: позитивно влияет на кожу, выравнивает мелкие морщины, а еще содержит вещество сульфорафан, которое является детоксом и защищает организм от развития рака.

Чаще следует употреблять и помидоры, потому что они нормализуют сахар в крови и делают сосуды эластичнее. Наконец, еще один продукт для красоты и долголетия — лимон. Он содержит витамин С, который укрепляет иммунитет и нормализует артериальное давление, а также цитрус борется с морщинами и делает кожу гладкой.