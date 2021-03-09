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«Тихое место 2 » выйдет на экраны раньше

"Тихое место 2 " выйдет на экраны раньше

«Форсаж 9» переехал на месяц вперед, а вот сиквел хоррора «Тихое место» наоборот, выйдет раньше, чем ожидалось. Об этом стало известно из Твиттера режиссера Джона Красински.

Напомним, изначально премьера продолжения нашумевшего «немого» ужаса с Эмили Блант в главной роли должна была состояться весной 2020, но планы нарушила пандемия ковида. Создатели картины отложили выход сиквела «до лучших времен» и долго не назначали конкретную дату, так как пандемия никак не шла на спад. В итоге продюсеры Paramount перестраховались и запланировали прокат аж на 17 сентября 2021.

Теперь же, когда в США проходит вакцинация и кинотеатры наконец-то начинают возобновлять работу, студия решила выпустить фильм раньше, существенно раньше. «Тихое место 2» доберется до зрителей уже этой весной, а именно 28 мая, как раз примерно в те дни, которые лишились девятого «Форсажа», переехавшего с конца мая на конец июня.

9 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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