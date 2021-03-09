Список кандидатов на Премию Израиля разгневал Арье Дери: «А где сефарды?»

«Стыд и позор!» Министр внутренних дел Арье Дери (ШАС) публично выразил свое негодование по поводу списка кандидатур на получение Премии Израиля. Об этом сообщил в ночь на вторник, 9 марта, сайт «Исраэль Ха-Йом».



Список 9 кандидатов на получение самой престижной израильской премии, которая будет вручена на День независимости, был обнародовал несколько недель назад. Ими стали ветеран израильской внешней политики доктор Йосеф Чехановер, председатель и основатель организации ЗАКА Иегуда Меши Захав, профессор Ариэла Лебенштейн, актриса и режиссер Михаль Бат-Адам, поэтесса и детский писатель Нурит Зархи, профессор Яир Заковиц, профессор Ница Бен-Дов, профессор Эли Кешет и профессор Бен-Ами Шилони.

Этот список вызвал негодование у Арье Дери. «Из года в год повторяется одна и та же история, очень обидная для нас, сефардов, — написал он в своем «Твиттере». – Выбраны кандидаты на получение Премии, и среди них ни одного араба и ни одного восточного еврея. Неужели нельзя было найти ни одного такого кандидата? Это просто ужасно. Когда дело доходит до награждений, нас словно не существует».

Негодование по поводу того, что восточные евреи не представлены среди лауреатов Премии Израиля, Арье Дери выражает не в первый раз. Из министерства просвещения, которое ведает вручением премии, ответили: «Комитет по присуждению Премий Израиля работает профессионально и независимо и выбирает самых достойных кандидатов».

«Детали»