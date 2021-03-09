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Samsung и MasterCard создадут биометрические платежные карты с идентификацией по отпечаткам пальцев

Глобальная платежная платформа MasterCard и корпорация Samsung подписали меморандум о совместной разработке биометрической платежной карты с дактилоскопическим сканером, позволяющим однозначно идентифицировать владельца во время проведения транзакции в торговой точке.

Впервые технология идентификации владельца кредитной карты по отпечатку пальцев была представлена компанией MasterCard еще в 2017 году и была испытана на практике в торговой сети ЮАР. Теперь MasterCard заключила партнерское соглашение с Samsung Card, крупнейшим производителем кредитных карт в Южной Корее. В новых платежных картах будет использоваться новейшая микросхема от Samsung System LSI Business, обеспечивающая повышенную скорость обработки транзакции и полную безопасность платежа.

В настоящее время объявлено о начале совместной работы MasterCard и Samsung, без технических подробностей и конкретных сроков реализации проекта. В совместном пресс-релизе компаний сообщается только, что платежные карты с биометрической идентификацией на первом этапе будут выпущены только для рынка Южной Кореи, и они появятся до конца 2021 года.Главная задача биометрических платежных карт это повышение безопасности транзакций. Пользователь сможет идентифицироваться более надежным способом, используя уникальный отпечаток пальцев, при этом отпадет необходимость вводить PIN-код. В результате платеж будет практически бесконтактным, что особенно актуально в период пандемии коронавируса.

О планах выхода биометрических платежных карт на глобальный рынок не сообщается.

9 марта, 2021 | Tags: , | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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