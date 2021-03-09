Samsung и MasterCard создадут биометрические платежные карты с идентификацией по отпечаткам пальцев

Глобальная платежная платформа MasterCard и корпорация Samsung подписали меморандум о совместной разработке биометрической платежной карты с дактилоскопическим сканером, позволяющим однозначно идентифицировать владельца во время проведения транзакции в торговой точке.

Впервые технология идентификации владельца кредитной карты по отпечатку пальцев была представлена компанией MasterCard еще в 2017 году и была испытана на практике в торговой сети ЮАР. Теперь MasterCard заключила партнерское соглашение с Samsung Card, крупнейшим производителем кредитных карт в Южной Корее. В новых платежных картах будет использоваться новейшая микросхема от Samsung System LSI Business, обеспечивающая повышенную скорость обработки транзакции и полную безопасность платежа.