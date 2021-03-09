Россиян начнут сажать в тюрьму за информацию о росте цен

По мере того, как инфляция на РФ продолжает ускоряться, несмотря на то, что Кремль замораживает цены на все новые и новые виды товаров, в госдуме предлагают подключить к антиинфляционной кампании уголовный кодекс.

Поправки в УК, разработанные путинской «Единой Россией», вводят уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации о подорожании социально значимых товаров, сообщил «Известиям» автор законопроекта Анатолий Выборный.Речь идет о ситуации, когда «искусственно создается панический спрос на базовые группы продуктов», пояснил он: «Один из факторов резкого ценового скачка — распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание дефицита».

Такие нарушения, согласно законопроекту, следует наказывать штрафами — от 200 до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до трех (для физических лиц). Для юридических лиц вводятся штрафы от 500 до 800 тысяч рублей. Новые нормы дополнят статью УК 185.3. «Манипулирование рынком», передает Финанс.ру.