«Райя и последний дракон» возглавил прокат

Лидером стал анимационный фильм под названием «Райя и последний дракон«, собравший в свои дебютные выходные 8,6 миллиона долларов.

Столь скромный результат объясняется тем, что проект одновременно вышел в премиальном сегменте стриминга Disney+. Кроме этого, студии Disney не удалось договориться с некоторыми театральными сетями, поэтому мультфильм получил значительно меньше экранов в Северной Америке, чем мог.

На втором месте оказался гибридный фильм «Том и Джерри», продолжающий историю противостояния двух знаменитых анимационных персонажей. Он собрал в свой второй уик-энд 6,6 миллиона долларов.