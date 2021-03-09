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«Райя и последний дракон» возглавил прокат

"Райя и последний дракон" возглавил прокат

Лидером стал анимационный фильм под названием «Райя и последний дракон«, собравший в свои дебютные выходные 8,6 миллиона долларов.

Столь скромный результат объясняется тем, что проект одновременно вышел в премиальном сегменте стриминга Disney+. Кроме этого, студии Disney не удалось договориться с некоторыми театральными сетями, поэтому мультфильм получил значительно меньше экранов в Северной Америке, чем мог.

На втором месте оказался гибридный фильм «Том и Джерри», продолжающий историю противостояния двух знаменитых анимационных персонажей. Он собрал в свой второй уик-энд 6,6 миллиона долларов.

9 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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