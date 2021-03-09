Основатель Zoom подарил неизвестным 6 миллиардов долларов

Основатель Zoom Video Communications Эрик Юань передал в качестве подарка 40% принадлежащих ему акций сервиса для видеозвонков. Получатели акций, стоимость которых оценивается в 6 миллиардов долларов, не раскрываются. Сделка, по данным Wall Street Journal, была проведена в начале марта. До передачи пакета Эрик Юань был крупнейшим акционером Zoom с долей 15%.

Официальный представитель Zoom заявил, что передача пакета акций «была произведена в соответствии с условиями трастов Эрика Юаня и его супруги», не став раскрывать другие подробности.

В свою очередь Эдвард Мойя из трейдинговой компании Oanda заявил ВВС News, что рынок с удивлением воспринял новость о сделке с акциями Zoom. «Юаню всего 51 год, он женат и у него трое детей, перераспределение активов в его случае может выглядеть чересчур поспешным», — отметил он, добавив, что инвесторы могут нервничать до тех пор, пока не станет известно, кому переданы акции.

Эрик Юань основал Zoom в 2011 году. В 2019 году сервис видеозвонков провел первичное размещение акций в США.

Популярность Zoom резко возросла в 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса во многих странах мира компании перешли на удаленную работу. Рыночная цена акций Zoom выросла почти в три раза за год. Журнал Time назвал Эрика Юаня бизнесменом года.

По состоянию на начало марта рыночная капитализация Zoom приближалась к 100 миллиардам долларов, а состояние Эрика Юаня журнал Forbes оценивал в 13,7 миллиарда долларов.