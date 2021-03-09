Олимпиада в Японии пройдет без зрителей

Олимпийские игры 2020, перенесенные из-за пандемии на 2021 год, пройдут в Японии без иностранных зрителей. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на власти страны.

Данные меры связаны с обеспокоенностью японского населения из-за выявления более заразных штаммов коронавируса, отмечает СМИ. Итоговое решение будет принято на следующей неделе на совместной видеоконференции Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета и властей Токио. Его объявят до конца марта.

Не будет гостей из других стран и на церемонии, посвященной началу эстафеты Олимпийского огня. Она назначена на 25 марта, ее планируют провести в префектуре Фукусима и допустить только участников церемонии. После проведения церемонии, почти 10 тыс. участников пронесут Олимпийский огонь по 47 префектурам Японии.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти летом прошлого года — с 24 июля по 9 августа. Из-за пандемии международные соревнования перенесли на период с 23 июля по 8 августа 2021-го. Название Олимпиады «Токио-2020» решено сохранить.