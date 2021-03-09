Обнародовали кадр из «Миссия невыполнима 7»

Режиссер Кристофер МакКуорри обнародовал кадр из будущего фильма «Миссия невыполнима 7». На нем видно знакомого персонажа.

4 марта Маккуори поделился кадром из будущего фильма, на котором видно актера Генри Черни. Он играл голову ЦРУ Юджина Киттриджа в фильме «Миссия невыполнима».

Черни не появлялся во франшизе после выхода первого фильма «Миссия невыполнима». Если плохо помните – его персонаж преследовал Итана Ханта (Тома Круза), потому что подозревал агента в убийстве.

На фотографии видно, как Киттридж читает газету.

Пока особых деталей о сюжете будущей ленты не сообщали. Известно лишь, что события будут продолжать историю предыдущей части «Миссия невыполнима: Фолаут». В главных ролях мы увидим Тома Круза и Ребекку Фергюсон.

Премьера фильма планируется на 19 ноября 2021.

Съемки «Миссия невыполнима 7» уже подходят к завершению. Но съемки следующей части пришлось перенести. Поэтому 8 часть франшизы выйдет не раньше ноября 2022 года.

Актерский состав:

Том Круз;

Ребекка Фергюсон;

Винг Реймс;

Саймон Пегг;

Ванесса Кирби;

Генри Черни;

Эсай Моралес;

Анджела Бассетт;

Фредерик Шмидт.