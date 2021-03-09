Норвегия заблокировала производство двигателей для российского флота

Крупнейший машиностроительный холдинг России, на заводах которого строятся силовые установки для Объединенной судостроительной корпорации, планировал приобрести норвежский актив у британской корпорации Rolls-Royce за 150 млн евро.
Но сделку, которая открыла бы России доступ к западным технологиям судового двигателестроения, затормозило управление национальной безопасности Норвегии.
Созданная в 1946 году Bergen Engines является поставщиком для норвежского флота, а также обслуживает более 5 тысяч находящихся в эксплуатации силовых установок. «Очевидно, что российская компания не может быть допущена к обслуживанию критического оборудования оборонного назначения», заявили в совместном релизе норвежские Минобороны и Минюст.
«Существует значительная неопределенность в отношении интересов национальной безопасности, и эту неопределенность надо принимать во внимание», — заявила на пресс-конференции министр юстиции Моника Манладн.
Она добавила, что сделка следует отложить на неопределенный срок.
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