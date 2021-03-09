Летиция Каста снялась в стильной фотосессии

Французская супермодель и актриса Летиция Каста, которая готовится стать мамой в четвертый раз, снялась в новой стильной фотосессии.

42-летняя звезда разместила в Instagram кадры, сделанные для французского журнала Marie Claire.

На фото, автором которых выступил французский фотограф Николя Валуа, Каста позировала в белом гольфе и черном лаковом пальто. Ее образ дополнил естественный макияж.

Это первые кадры, опубликованные на Instagram-странице актрисы после того, как стало известно о ее четвертой беременности. Напомним, таблоид Voici опубликовал свежие фото звезды с округлившимся животом в начале февраля.

Это будет первый совместный ребенок Касты и ее 37-летнего супруга, французского актера и режиссера Луи Гарреля. Супермодель вышла замуж за нынешнего супруга в июне 2017 года, после двух лет с начала их романа.

У Касты есть трое детей от предыдущих отношений: дочь Сатин от французского фотографа Стефано Седнуи, сын Орландо и дочь Афина от итальянского актера Стефано Аккорси.