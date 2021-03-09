Израильские женщины живут долго и счастливо — статистика



Накануне Международного женского дня 8 марта ЦСБ сообщило, что средняя продолжительность жизни израильских женщин приблизилась к 85 годам, и что 90% работающих женщин удовлетворены своей работой.

Разумеется, в этом году статистики не могли обойти стороной тему эпидемии, и сообщают и непраздничные данные, а именно, что с конца февраля прошлого года и до 22 февраля 2021 года при одинаковом числе заразившихся коронавирусом умерли 2359 женщин (примерно на четверть меньше, чем мужчин).

91% женщин довольны своей работой, а вот заработками – только 58% (у мужчин – 67%). Примерно 5% женщин опасаются потерять работу в ближайшем году, а две трети заявили, что если и потеряют работу, то без труда найдут другую с такой же зарплатой.

Кто приносит домой деньги? Еще в прошлом году ЦСБ сообщило, что среди семейных пар с одним кормильцем в 67% случаев кормилец этот – мужчина. У израильских арабов этот показатель еще выше. А вот среди ультраортодоксов ситуация обратная. Если в семье работает только один человек, то в 77% процентах случаев это женщина.

Удается ли женщинам сочетать работу с домашними заботами и отдыхом? Более 60% опрошенных заявили, что они «удовлетворены» или «очень удовлетворены» существующим балансом.

Явное большинство и мужчин, и женщин, примерно три четверти, заявили, что домашние обязанности, если оба супруга работают, должны распределяться поровну между мужем и женой. Но это – теория. Тот же опрос показал, что по-прежнему львиная доля домашних обязанностей ложится на плечи женщин. Стирка, например: 72% – женщины, 6% – мужчины (в остальных случаях – оба супруга). Вот еще пример, уборка дома: 56% – женщины, 4% – мужчины (остальные – вместе). Приготовление еды: 66% – женщины, 4% – мужчины. Последний пример – уход за детьми. В 69% случаев этим занимаются оба супруга, в 28% – только женщина и в 1% семей – только мужчина. Мало того, ЦСБ специально делает сноску и поясняет, что таких случаев столь мало, что и этот 1% статистически недостоверен.

Рождаемость

Среднее число детей у израильской женщины детородного возраста – 3,01, и это почти вдвое выше, чем в странах ОЭСР (1,6%). В исторической перспективе такая рождаемость была в США в эпоху бэби-бума в середине 60-х годов прошлого века, в Италии в 1931 году, в Германии в 1914-м.

Рождаемость в Израиле выше не только по сравнению с ОЭСР, но и с развивающимися странами. До недавнего времени таким количеством детей на одну женщину могли «похвастаться» разве что Сирия и Египет.

Распространенное объяснение – высокая рождаемость в ультраортодоксальном секторе. Действительно, на ультраортодоксальную семью в среднем приходится 7 детей. Однако повышение рождаемости в Израиле на протяжении двух последних десятилетий в значительной степени объясняется повышением рождаемости среди светских израильтян – до 2,2 ребенка на женщину, и это тоже больше, чем в любой другой стране ОЭСР. В арабском секторе, напротив, рождаемость начиная с 60-х годов прошлого века постепенно снижается. Этому, возможно, способствует повышение уровня образования арабских женщин и их все более активный выход на рынок труда.

«Возможно», потому что применительно к еврейскому сектору эти аргументы оказываются несостоятельными. Исключительно высокая фертильность женщин по сравнению с другими странами уникальна, потому что показатели рождаемости выросли вне зависимости от уровня религиозности и уровня образования и вопреки увеличению возраста впервые рожающих женщин.

Евгений Весник, НЭП