Из звездной системы Веги получен необычный сигнал

Из звездной системы Веги получен необычный сигнал, но пока точно неизвестно природного он происхождения или искусственного.

Молодая звезда Вега, которая входит в созвездие Лиры и имеет массу в два раза больше нашего собственного Солнца, находится всего в 25 световых годах.

Несмотря на активное изучение заезды, ученые до сих пор не нашли ни одной планеты на орбите вокруг Веги. Однако астрономы обнаружили необычный сигнал, который можно связать с планетой.

Если выводы команды подтвердятся, то у новой планеты будет период вращения всего в два дня. Также она интересна тем, что это может быть вторая известная горячая планета с температурой 2 976,67 градусов по Цельсию в среднем.

На сегодняшний день ученые обнаружили более 4 тыс. экзопланет, или планет за пределами Солнечной системы. Однако лишь немногие из них вращаются вокруг звезд, которые так же близки к Земле, как Вега. Это означает, что, если вокруг звезды есть планеты, ученые могли бы получить о них уникальную информацию.

Однако существует затруднение, Вега имеет слишком короткий период вращения, из-за этого собирать данные о ее планете или планетах трудоемко. Наблюдения и анализ информации о звезде продолжается.