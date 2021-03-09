Грете Тунберг не понравилась климатическая политика президента Байдена

Шведская защитница климата Грета Тунберг ознакомилась с работой администрации президента США Джо Байдена в области климатических изменений, и она ей не понравилась. Об этом Тунберг сама заявила в интервью телеканалу MSNBC.

По словам защитницы, она не согласна с мерами по борьбе с климатическими изменениями, а составленная администрацией США спецпрограмма недостаточна для достижения необходимых результатов.

«Вам необходимо обратиться к науке и сравнить ее с Парижским соглашением», — обратилась активистка к Байдену и добавила, что только так можно увидеть, что нормы документа не соответствуют научным требованиям. Она призвала Байдена воспринимать угрозу климатических изменений как реальный кризис, а не как к одну из политических тем.