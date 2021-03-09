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ГосДума узаконила вечную власть Путина и его окружения

Российская система госуправления делает еще один уверенный шаг в сторону геронтократии в стиле позднего СССР.Высшие федеральные чиновники, которых назначает и снимает с должности президент, смогут работать на своем посту без возрастных ограничений.

Как сообщает ТАСС, соответствующий законопроект, внесенный президентом Владимиром Путиным, ГосДума одобрила во втором, основном чтении в среду.

Сейчас предельный возраст пребывания на госслужбе составляет 65 лет. В отдельных случаях для высших должностных лиц эта планка может быть повышена до 70 лет.

Проект Путина снимает возрастной ценз в принципе. «В отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста», — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект получил поддержку правительства РФ и профильного комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх подчеркнул, что возможность занимать должность после 70 лет коснется «очень узкого круга людей».

«Тот уровень задач и требований, который у этих лиц имеется, безусловно, выходит на первый план. И президент как глава государства будет ориентироваться на это», — уточнил Минх.

9 марта, 2021 | Tags: | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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