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В Японии заработал самый мощный суперкомпьютер в мире Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон намекнули на второго ребенка » Главные номинанты на премию BAFTA Film Awards 2021 определены Британская академия кино и телевизионных искусств, которая вручает премию BAFTA Film Awards, объявила номинантов в прямом эфире на своём YouTube-канале. Лидером по количеству номинаций стали «Земля кочевников» Хлои Чжао и «Rocks» Сары Гаврон — каждый из этих фильмов выдвинули в семи категориях. На награду за лучшую режиссуру впервые в истории BAFTA претендуют сразу четыре женщины: вместе с Хлоей Чжао и Сарой Гаврон в список номинантов вошли Ясмила Жбанич и Шэннон Мёрфи. Номинанты на BAFTA Film Awards в 2021 году в целом стали разнообразнее: так, 15 из 24 актёров и актрис, выдвинутых на премию, — темнокожие или азиаты, а четыре из шести номинантов в категории «Лучший режиссёр» — дебютанты. Лауреатов премии BAFTA Film Awards 2021 объявят 11 апреля. Полный список номинантов доступен на сайте Британской академии кино и телевизионных искусств. Номинанты на премию BAFTA Film Awards 2021 в основных категориях Лучший фильм «Отец»

«Мавританец»

«Земля кочевников»

«Девушка, подающая надежды»

«Суд над чикагской семёркой» Лучший неанглоязычный фильм «Ещё по одной»

«Дорогие товарищи!»

«Куда ты идёшь, Аида?»

«Минари»

«Отверженные» Лучший анимационный фильм «Вперёд»

«Душа»

«Легенда о волках» Лучший режиссёр Томас Винтерберг («Ещё по одной»)

Ли Айзек Чун («Минари»)

Хлоя Чжао («Земля кочевников»)

Сара Гаврон («Rocks»)

Ясмила Жбанич («Куда ты идёшь, Аида?»)

Шэннон Мёрфи («Молочные зубы») Лучшая мужская роль Риз Ахмед («Звук металла»)

Чедвик Боузман («Ма Рейни: мать блюза»)

Мадс Миккельсен («Ещё по одной»)

Энтони Хопкинс («Отец»)

Тахар Рахим («Мавританец»)

Адарш Гурав («Белый тигр») Лучшая мужская роль второго плана Дэниэл Калуя («Иуда и чёрный мессия»)

Барри Кеоган («Стойкая броня»)

Алан Ким («Минари»)

Лесли Одом-младший («Одна ночь в Майами»)

Кларк Питерс («Пятеро одной крови»)

Пол Раджи («Звук металла») Лучшая женская роль Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»)

Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»)

Элфри Вудард («Помилование»)

Вунми Мосаку («Его дом»)

Рада Бланк («40-летняя версия»)

Бакки Бакрай («Rocks») Лучшая женская роль второго плана Мария Бакалова («Борат 2»)

Косар Али («Rocks»)

Доминик Фишбэк («Иуда и чёрный мессия»)

Эшли Мадекве («County Lines»)

Юн Ё Чжон («Минари»)

Нив Алгар («Стойкая броня»)