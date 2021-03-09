Главные номинанты на премию BAFTA Film Awards 2021 определены

Британская академия кино и телевизионных искусств, которая вручает премию BAFTA Film Awards, объявила номинантов в прямом эфире на своём YouTube-канале.
Лидером по количеству номинаций стали «Земля кочевников» Хлои Чжао и «Rocks» Сары Гаврон — каждый из этих фильмов выдвинули в семи категориях.
На награду за лучшую режиссуру впервые в истории BAFTA претендуют сразу четыре женщины: вместе с Хлоей Чжао и Сарой Гаврон в список номинантов вошли Ясмила Жбанич и Шэннон Мёрфи.
Номинанты на BAFTA Film Awards в 2021 году в целом стали разнообразнее: так, 15 из 24 актёров и актрис, выдвинутых на премию, — темнокожие или азиаты, а четыре из шести номинантов в категории «Лучший режиссёр» — дебютанты.
Лауреатов премии BAFTA Film Awards 2021 объявят 11 апреля. Полный список номинантов доступен на сайте Британской академии кино и телевизионных искусств.
- «Отец»
- «Мавританец»
- «Земля кочевников»
- «Девушка, подающая надежды»
- «Суд над чикагской семёркой»
- «Ещё по одной»
- «Дорогие товарищи!»
- «Куда ты идёшь, Аида?»
- «Минари»
- «Отверженные»
- «Вперёд»
- «Душа»
- «Легенда о волках»
- Томас Винтерберг («Ещё по одной»)
- Ли Айзек Чун («Минари»)
- Хлоя Чжао («Земля кочевников»)
- Сара Гаврон («Rocks»)
- Ясмила Жбанич («Куда ты идёшь, Аида?»)
- Шэннон Мёрфи («Молочные зубы»)
- Риз Ахмед («Звук металла»)
- Чедвик Боузман («Ма Рейни: мать блюза»)
- Мадс Миккельсен («Ещё по одной»)
- Энтони Хопкинс («Отец»)
- Тахар Рахим («Мавританец»)
- Адарш Гурав («Белый тигр»)
- Дэниэл Калуя («Иуда и чёрный мессия»)
- Барри Кеоган («Стойкая броня»)
- Алан Ким («Минари»)
- Лесли Одом-младший («Одна ночь в Майами»)
- Кларк Питерс («Пятеро одной крови»)
- Пол Раджи («Звук металла»)
- Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»)
- Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»)
- Элфри Вудард («Помилование»)
- Вунми Мосаку («Его дом»)
- Рада Бланк («40-летняя версия»)
- Бакки Бакрай («Rocks»)
- Мария Бакалова («Борат 2»)
- Косар Али («Rocks»)
- Доминик Фишбэк («Иуда и чёрный мессия»)
- Эшли Мадекве («County Lines»)
- Юн Ё Чжон («Минари»)
- Нив Алгар («Стойкая броня»)
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