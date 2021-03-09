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Главные номинанты на премию BAFTA Film Awards 2021 определены

Британская академия кино и телевизионных искусств, которая вручает премию BAFTA Film Awards, объявила номинантов в прямом эфире на своём YouTube-канале.

Лидером по количеству номинаций стали «Земля кочевников» Хлои Чжао и «Rocks» Сары Гаврон — каждый из этих фильмов выдвинули в семи категориях.

На награду за лучшую режиссуру впервые в истории BAFTA претендуют сразу четыре женщины: вместе с Хлоей Чжао и Сарой Гаврон в список номинантов вошли Ясмила Жбанич и Шэннон Мёрфи.

Номинанты на BAFTA Film Awards в 2021 году в целом стали разнообразнее: так, 15 из 24 актёров и актрис, выдвинутых на премию, — темнокожие или азиаты, а четыре из шести номинантов в категории «Лучший режиссёр» — дебютанты.

Лауреатов премии BAFTA Film Awards 2021 объявят 11 апреля. Полный список номинантов доступен на сайте Британской академии кино и телевизионных искусств.

Номинанты на премию BAFTA Film Awards 2021 в основных категориях
Лучший фильм
  • «Отец»
  • «Мавританец»
  • «Земля кочевников»
  • «Девушка, подающая надежды»
  • «Суд над чикагской семёркой»
Лучший неанглоязычный фильм
  • «Ещё по одной»
  • «Дорогие товарищи!»
  • «Куда ты идёшь, Аида?»
  • «Минари»
  • «Отверженные»
Лучший анимационный фильм
  • «Вперёд»
  • «Душа»
  • «Легенда о волках»
Лучший режиссёр
  • Томас Винтерберг («Ещё по одной»)
  • Ли Айзек Чун («Минари»)
  • Хлоя Чжао («Земля кочевников»)
  • Сара Гаврон («Rocks»)
  • Ясмила Жбанич («Куда ты идёшь, Аида?»)
  • Шэннон Мёрфи («Молочные зубы»)
Лучшая мужская роль
  • Риз Ахмед («Звук металла»)
  • Чедвик Боузман («Ма Рейни: мать блюза»)
  • Мадс Миккельсен («Ещё по одной»)
  • Энтони Хопкинс («Отец»)
  • Тахар Рахим («Мавританец»)
  • Адарш Гурав («Белый тигр»)
Лучшая мужская роль второго плана
  • Дэниэл Калуя («Иуда и чёрный мессия»)
  • Барри Кеоган («Стойкая броня»)
  • Алан Ким («Минари»)
  • Лесли Одом-младший («Одна ночь в Майами»)
  • Кларк Питерс («Пятеро одной крови»)
  • Пол Раджи («Звук металла»)
Лучшая женская роль
  • Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»)
  • Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»)
  • Элфри Вудард («Помилование»)
  • Вунми Мосаку («Его дом»)
  • Рада Бланк («40-летняя версия»)
  • Бакки Бакрай («Rocks»)
Лучшая женская роль второго плана
  • Мария Бакалова («Борат 2»)
  • Косар Али («Rocks»)
  • Доминик Фишбэк («Иуда и чёрный мессия»)
  • Эшли Мадекве («County Lines»)
  • Юн Ё Чжон («Минари»)
  • Нив Алгар («Стойкая броня»)
9 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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