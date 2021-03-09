Евросоюз назвал наиболее пострадавшие от российской дезинформации страны

Россия систематически применяет дезинформацию в Евросоюзе, чтобы «посеять противоречия, внести разлад и получить возможность для маневра» на внешнеполитической арене. Об этом говорится в докладе Европейской службы внешних связей.

Там же отмечено, что больше, чем другие страны ЕС, атакам России посредством дезинформации на разных уровнях подвергается Германия, хотя ее и называют страной, «поддерживающей диалог и сотрудничество с РФ».

Так, база данных «ЕС vs дезинформация» с 2015 года собрала более 40 случаев дезинформации со стороны России — против Испании, более 170 — против Италии, более 300 случаев — против Франции. На первом месте по числу атак оказалась Германия — более 700 случаев.

«Кремль пытается изобразить Германию страной, движимой „русофобией“, чтобы отвлечь внимание от нарушений Россией прав человека и международного права», — считают эксперты, которых цитирует Reuters.

Ранее ЕС уличил Россию во лжи о коронавирусе. В плане действий Европейской комиссии в области демократии говорилось, что ряд стран, в том числе Россия и Китай распространяли дезинформацию вокруг пандемии коронавируса. Было указано, что Россия пыталась влиять и распространять ложь о пандемии COVID-19 в ЕС, соседних государствах и в мире «с целью подорвать демократические дискуссии, обострить социальную поляризацию и улучшить собственный имидж». Примеры дезинформации приведены не были, однако отмечалось, что использовалась техника манипуляций, «чтобы ввести в заблуждение граждан Евросоюза ради собственной выгоды».