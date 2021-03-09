Девушка-боец MMA Ванзант снялась в леопардовом бикини

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант снялась в леопардовом бикини. Публикация доступна в Instagram спортсменки.
Американка разместила три фотографии в купальнике. «Красивый зверь», — написала Ванзант в описании публикации.
22 февраля она разместила видео, где вскарабкалась на пальму в бикини. Ролик посмотрели более 500 тысяч раз.
Ванзант известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) с 2014-го по 2020-й. На счету американки восемь побед при пяти поражениях в схватках по правилам MMA. Также на ее счету один бой по правилам бокса без перчаток. Ванзант уступила Бриттен Харт решением судей.
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