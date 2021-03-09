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Даша Астафьева примерила очередной соблазнительный наряд

Даша Астафьева примерила соблазнительный наряд

Звезда продемонстрировала идеальный макияж и роскошные формы. Ее фанаты пришли в восторг от новых снимков.

Украинская певица и модель Даша Астафьева восхитила поклонников откровенными фото в Instagram.

Исполнительница предстала в двухцветном наряде с глубоким декольте, который выгодно подчеркнул ее роскошную грудь. На снимках отчетливо видно, что 35-летняя Астафьева не надела бюстгальтер.

Даша посвятила пост любимой косметике украинского бренда, но поклонников больше привлек ее внешний вид.

«Сияние и совершенство», «Невероятная», «Самая красивая девушка», «Фея», «В кадре акцент не на маски», «Я одна смотрю не на маску?)», – написали фолловеры.

9 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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