Даша Астафьева примерила очередной соблазнительный наряд

Звезда продемонстрировала идеальный макияж и роскошные формы. Ее фанаты пришли в восторг от новых снимков.

Украинская певица и модель Даша Астафьева восхитила поклонников откровенными фото в Instagram.

Исполнительница предстала в двухцветном наряде с глубоким декольте, который выгодно подчеркнул ее роскошную грудь. На снимках отчетливо видно, что 35-летняя Астафьева не надела бюстгальтер.

Даша посвятила пост любимой косметике украинского бренда, но поклонников больше привлек ее внешний вид.

«Сияние и совершенство», «Невероятная», «Самая красивая девушка», «Фея», «В кадре акцент не на маски», «Я одна смотрю не на маску?)», – написали фолловеры.