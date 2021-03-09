Cтарейшая жительница планеты понесет Олимпийский огонь

Самая старая жительница планеты и рекордсменка Книги рекордов Гиннесса как самый старый человек из ныне живущих (2019) намерена присоединиться к эстафете передачи олимпийского символа, которая пройдет через местечко Шиме, в ее родной японской префектуре Фукуока

Канэ Танака, за свои 118 лет , пережила две глобальные пандемии и дважды победила рак.





Уже решено, что большую часть 100-метровой дистанции Танака проедет с помощью родни в своей инвалидной коляске, но последние шаги — перед тем как передать факел следующему бегуну — долгожительница намерена пройти самостоятельно. Канэ Танака дала эксклюзивное интервью каналу CNN, и поделилась: у нее уже есть новая пара кроссовок для этого мероприятия — их подарила ей семья на день рождения.



«Замечательно, что она достигла этого возраста, и все еще может вести активный образ жизни! Мы хотим, чтобы другие люди увидев это, не думали, что возраст — это катастрофа», — сказал ее внук Эйдзи Танака, которому уже за 60. Предыдущими рекордсменами среди старейших олимпийских факелоносцев были Аида Джеманке из Бразилии, которая зажгла факел на Летних играх в Рио в 2016 году в возрасте 106 лет, и 101-летний игрок в настольный теннис Александр Каптаренко, который бежал с факелом на Зимних играх в Сочи в 2014 году.

Жизнь супердолгожителя



Танака родилась в далеком 1903-м — году, когда пионеры авиации Орвилл и Уилбур Райт вошли в историю, совершив первый в мире полет человека на аппарате тяжелее воздуха с двигателем. У нее было четверо детей от владельца рисового магазина, за которого она вышла замуж в 19 лет. Госпожа Канэ проработала в семейном магазине до 103 лет. У нее пять внуков и восемь правнуков. Она пережила две мировые войны и испанский грипп 1918 года. И ее внук Эйдзи отмечает: «Я не помню, чтобы она много говорила о прошлом… Она очень дальновидна — ей действительно нравится жить настоящим». Кстати, долгожительнице почти столько же лет, сколько нынешним Олимпийским играм, которые ведут свой отсчет от 1896 года. Когда Олимпийские игры в последний раз проводились в Токио — в 1964 году, — Танаке был 61 год. Если считать как летние, так и зимние игры, Олимпиада-2020 станет 49-й в ее жизни . Сейчас Танака живет в доме престарелых, где обычно просыпается в 6 утра и любит играть в стратегическую настольную игру «Отелло». Семья долгожительницы не могла навещать ее в течение 18 месяцев из-за пандемии Covid-19. Родные рассказывают, что любопытство и занятия математикой — это ее секреты для поддержания остроты ума и здоровья тела.



Танака — далеко не единственный столетний гражданин Страны восходящего солнца. По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, впервые в прошлом году в стране зарегистрировано более 80 000 долгожителей. В 2020 году каждый 1565-й человек в Японии был старше 100 лет, более 88% из них — это женщины. Согласно правительственным данным, опубликованным в июле 2020 года, в Японии средняя продолжительность жизни женщин составляет 87,45 года по сравнению с 81,4 года для мужчин. В 2019 году Книга рекордов Гиннесса признала Танаку самым старым из ныне живущих людей в мире, и теперь она нацелена на еще одно достижение: рекорд по продолжительности жизни официально принадлежит француженке, умершей в возрасте 122 лет. «Кане сказала, что хочет побить этот рекорд», — сказал Эйдзи Танака, ее внук. Соединяя поколения



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Семья Танаки сказала, что она не готовилась к эстафете передачи огня, но очень рада быть частью Олимпийских игр. «Она всегда любила фестивали», — сказал Эйдзи Танака. Но уточнил, что ее участие в майской эстафете, будет зависеть от состояния здоровья долгожительницы и погодных условий. В прошлом месяце официальные лица объявили, что отложенная пандемия эстафеты олимпийского огня Токио-2020 стартует в префектуре Фукусима 25 марта, при этом будут приняты несколько мер противодействия Covid-19. По словам официальных лиц, сначала факел пройдет через регионы, пострадавшие от разрушительного землетрясения и цунами в 2011 году в ознаменование 10-й годовщины стихийного бедствия, а затем «обогнет все уголки Японии».

Ограничения по коронавирусу включают в себя отказ от закрытых помещений, многолюдных собраний и тесного контакта. Те, кто хочет наблюдать за эстафетой с обочины дороги, должны носить маски, остаться дома, если плохо себя почувствуют, и воздерживаться от выезда за пределы префектуры, в которой они живут. Зрителей также просили «поддержать участников аплодисментами, а не криками». Эстафета будет транслироваться в прямом эфире. Факелоносцы должны будут заполнять ежедневный контрольный список здоровья за две недели до эстафеты и воздерживаться от питания вне дома или посещение людных мест, сообщают официальные лица. Правнучка долгожительницы Джунко Танака в январе 2020 года создала для нее аккаунт в Твиттере. Она размещает там фотографии своей прабабушки, которая наслаждается такими угощениями, как пирожные и газированные напитки, и делится своими мыслями и впечатлениями. «Удивительно, что в 118 она сама пьет кока-колу и играет в «Отелло», — говорит Джунко Танака. — Я могу быть предвзятой, потому что мы в родстве, но я думаю, что это потрясающе. И я хотела поделиться с людьми ее вдохновением и радостью жизни».