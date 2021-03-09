Что такое антиквариат, как определить ценность вещи

Старинные вещи загадочные, наполнены тайнами. Многие люди даже не догадываются, что обычные для них предметы, к примеру, бабушкин комод или тарелка, могут быть настоящим сокровищем. Антиквариат – это не серийные, а уникальные вещи, которым много лет. Конечно, такими являются далеко не все предметы, доставшиеся от бабушек и дедушек, но есть действительно неповторимые экземпляры.

Что такое антиквариат

Слово антиквариат имеет латинское происхождение, переводится как «старый». Но далеко не все предметы, которым больше нескольких десятков лет, являются такими уж ценными. Существуют конкретные признаки, а именно:

уникальность, редкость;

малосерийное производство или единственный экземпляр;

невозможность воспроизведения или сложность этого процесса;

высокое качество исполнения;

историческая или культурная ценность.

Во многих странах к этой категории причисляются предметы, которые имеют определенный возраст. В Украине это 50 лет, в Великобритании – 100, а, к примеру, в Канаде и США установлен конкретный год. Если вещь выпущена раньше него, то считается антикварной. В Америке это 1830 г., в Канаде – 1947 г.

Огромное значение придается культурно-экономической составляющей. Так, очень ценной является вещь, отражающая эстетику, стиль или моду конкретной эпохи. Материал производства не имеет значения. Если у вас есть такие вещи и желание на них заработать, то в Киеве можно продать антиквариат специализированной компании. Там проведут квалифицированную оценку и определят стоимость.

Самые популярные антикварные вещи

Практически любой предмет, соответствующий описанным выше критериям, является антиквариатом. Но некоторые особенно хорошо сохраняются, их можно передавать из поколения в поколение или очень выгодно продать. Среди них:

посуда, статуэтки;

книги;

часы;

украшения;

предметы мебели;

награды;

монеты и многое другое.

Единого алгоритма и правил оценки стоимости антиквариата не существует. Каждая группа или подгруппа имеет свои нюансы. Так, монеты бывают очень старые (эпохи Древней Греции и Рима) или более современные, к примеру, СССР и даже независимой Украины. Если не знаете, как определить ценность, где продать монеты, тут можно это сделать выгодно и удобно.

Подлинность и реальная цена антиквариата

Определить стоимость того или иного предмета сможет только специалист. Необходимы знания в таких областях, как история, искусство, технические нюансы создания. Технологии конкретной эпохи существенно отличаются. То же касается приемов мастеров, составов, сочетаемости материалов.

Так как многие люди понимают ценность антикварных предметов, то и желающих подделать их тоже хватает. Чаще всего пытаются создать копии бронзовых, серебряных изделий, икон, картин. Чтобы сделать то же с мебелью, нужно очень постараться. Процесс получается сложный и трудоемкий, а ликвидность ниже.

Сложнее всего обнаружить подделку, если она изготовлена в ту же эпоху, что и оригинал. Творения многих известных художников копировали еще при их жизни. Тут и техника будет та же, и материалы.

Как выгодно продать антиквариат

Коллекционеры и антиквары отлично знают, как нужно продавать особенно ценные вещи. Они дают советы новичкам, как не продешевить. Считается, что в большом городе совершить успешную сделку больше шансов. Попытки реализовать ценный старинный предмет в провинции снижают стоимость в 2 и более раз.

Особое значение имеет состояние предмета. Наличие повреждений, которые искажают привычный облик, критично. Чем лучше сохранился антиквариат, тем дороже получится продать. Например, монета в хорошем состоянии будет стоить в 5 раз дороже затертой.

Продажа антиквариата похожа на фондовый рынок, ведь цены постоянно меняются. Для владельца старинной вещи очень важно не упустить свой момент. Сделать это новичкам сложно, поэтому надежнее всего продавать компаниям, которые профессионально занимаются антикварными предметами.