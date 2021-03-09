Помоги Сайту бесплатно! Подпишись на нас в - Google-news
«  
  »

Число жертв взрывов в Экваториальной Гвинеи достигло 31, раненых — более 500

По меньшей мере 31 человек погиб и более 500 получили ранения в результате серии взрывов, которые разрушили военные казармы в городе Бате, экономической столице Экваториальной Гвинеи. Об этом сообщает испанское издание El Imparcial со ссылкой на министерство здравоохранения этой центральноафриканской страны.

Ранее сообщалось о 20 погибших и порядка 400 раненых.

«Данные по чрезвычайной ситуации в Бате: официально подтверждена смерть 31-го человека», — говорится в сообщении ведомства.

Ряд мощных взрывов в городе Бата, одном из крупнейших в стране, произошел в воскресенье. В результате была повреждена или разрушена почти вся жилая застройка.

9 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  