Число жертв взрывов в Экваториальной Гвинеи достигло 31, раненых — более 500

По меньшей мере 31 человек погиб и более 500 получили ранения в результате серии взрывов, которые разрушили военные казармы в городе Бате, экономической столице Экваториальной Гвинеи. Об этом сообщает испанское издание El Imparcial со ссылкой на министерство здравоохранения этой центральноафриканской страны.

Ранее сообщалось о 20 погибших и порядка 400 раненых.

«Данные по чрезвычайной ситуации в Бате: официально подтверждена смерть 31-го человека», — говорится в сообщении ведомства.

Ряд мощных взрывов в городе Бата, одном из крупнейших в стране, произошел в воскресенье. В результате была повреждена или разрушена почти вся жилая застройка.