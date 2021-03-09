Астрономы определили точную скорость расширения Вселенной

NGC 1453, гигантская эллиптическая галактика в созвездии Эридана, она была одной из 63 галактик, используемых для расчета скорости расширения локальной Вселенной.

Определение того, насколько быстро расширяется Вселенная, является способом понять как она развивалась и что нас ждет дальше. Но с более точными данными возникла проблема: оценки, основанные на измерениях в нашей локальной Вселенной, не согласуются с экстраполяциями из эпохи вскоре после Большого взрыва 13,8 миллиарда лет назад.

Новая оценка скорости локального расширения — постоянная Хаббла, или H0 (H-nothing) — усиливает это расхождение.

Новое значение H0 появилось как побочный продукт обзора близлежащих галактик MASSIVE, в котором ученые используют космические и наземные телескопы для детального изучения 100 самых массивных галактик в пределах примерно 100 мегапарсек, или 330 миллионов световых лет от Земли.

Чтобы получить H0, ученые проекта MASSIVE измерили флуктуации поверхностной яркости 63 гигантских эллиптических галактик и определили расстояние до каждой из них в зависимости от их скорости.

Авторы отмечают, что достоинство метода флуктуации поверхностной яркости (SBF) в том, что он не зависит от других параметров или способов наблюдения и может обеспечить более точные оценки расстояний, чем другие методы.

В результате значение постоянной Хаббла для большого количества галактик составило 73,3 километра в секунду на мегапарсек. Это означает, что на каждый мегапарсек — 3,3 миллиона световых лет, или 3 миллиарда триллионов километров — Вселенная расширяется на 73,3 километра в секунду.