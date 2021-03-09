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Американский школьник принес на урок самодельную бомбу и случайно взорвал

В американском штате Мичиган школьник принес на урок самодельную бомбу и случайно взорвал ее. Об этом сообщила местная полиция в своем Twitter-аккаунте.

Инцидент произошел в понедельник, 8 марта, в населенном пункте Ньюэйго. По данным следствия, 16-летний школьник случайно взорвал принесенное в учебное заведение устройство, в результате взрыва он получил ранения средней тяжести и был госпитализирован. Еще не менее четырех учеников получили более легкие травмы и сами обратились в медицинское учреждение. Всех людей из школы эвакуировали.

Сейчас ведется дальнейшее расследование произошедшего, в том числе правоохранительные органы выясняют состав взорвавшегося вещества.

9 марта, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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