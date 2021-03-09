Альфа-сет – особенности отлива

Термином Alpha Set называется специализированное связующее двухкомпонентное вещество, которое используется в литейном процессе. Оно повышает скорость и качество создания деталей и заготовок за счет улучшения свойств формовочной смеси. Альфа-сет – это фенольная холодно застывающая смола, которая при затвердении не выделяет много тепла. Ей необходим катализатор, в качестве которого используют сложноэфирный состав.
Данная система была разработана в середине 70-х годов в США. Сейчас она подверглась модернизации, улучшениям. Суммарное время застывания смеси – не более 10 минут. Она обладает высокой текучестью и с легкостью распространяется по всей форме. Сама по себе смола – вещество с низкой вязкостью, благодаря чему ее можно хранить в готовом состоянии.
Достоинства системы
К преимуществам Alphaset относятся:
- Возможность изготовления сложных форм без привлечения термической сушки. Благодаря этому удается значительно снизить расходы на теплоносители и повысить рентабельность производства.
- Быстрое и равномерное застывание состава. Благодаря этому не нарушается формовочная смесь. Извлечь изделие можно быстро и просто. К тому же альфа-сет не боится воды. Готовое изделие можно очистить струей, что облегчает процесс подготовки к работе.
- Возможность регенерации рабочей смеси. Практика показывает, что при правильном подходе к повторному использованию пригодно до 80% от первоначально задействованного сырья. Благодаря этому повышается общая рентабельность производства.
- Регулировка скорости застывания рабочей смеси за счет изменения количества используемого катализатора. Данная возможность помогает создавать сложные формы.
- Универсальность. Использовать для Alphaset можно любые разновидности песка. Например, классический кварцевый, оливиновый, с содержанием хрома, циркониевый и пр. Это упрощает производственный процесс и снижает общий уровень затрат.
Также к достоинствам можно отнести и то, что в процессе полимеризации состав не выделяет неприятный запах, канцерогены. Благодаря этому нет необходимости использовать дополнительную вентиляцию в цеховом пространстве, чтобы очистить его от вредных испарений.
Особенности процесса
Если вы хотите более детально познакомиться с альфа-сет-процессом, то рекомендуем вам обратиться в «Укрфаворит». Эта компания является представителем Eurotek Foundry Products, занимается производством и поставкой химических соединений, используемых в литейной промышленности.
В состав классической альфа-сет-системы входят:
- Щелочная полимерная смола PERMABOND на основе фенолов, которая выпускается в двух сериях – 440 и 446.
- Эфирный катализатор, который изготавливается под торговой маркой PERMABOND. Его серии – +6,+9 и 103.
Отметим важный нюанс: чтобы подобрать подходящий состав, следует получить консультации специалистов. У них имеются определенные отличия, поэтому менеджеры «Укрфаворита» ответят на имеющиеся вопросы и помогут вам сделать правильный выбор.
Следует понимать, что использовать альфа-сет можно для любых разновидностей формовки (как для автоматизированной, так и для ручной). Для улучшения качества системы следует применять специальную присадку «Новатерм», которая усиливает процесс регенерации песка и в разы снижает себестоимость производства. NOVATHERM позволяет уменьшить расход формовочной смеси до 20%. Скорость застывания рабочего состава напрямую зависит от влажности песка и его температуры. Если не подогревать смесь, то вам будет достаточно 3–5 минут. При увеличении количества катализатора можно добиться того, что она застынет за 20–40 секунд.
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