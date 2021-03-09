Альфа-сет – особенности отлива

Термином Alpha Set называется специализированное связующее двухкомпонентное вещество, которое используется в литейном процессе. Оно повышает скорость и качество создания деталей и заготовок за счет улучшения свойств формовочной смеси. Альфа-сет – это фенольная холодно застывающая смола, которая при затвердении не выделяет много тепла. Ей необходим катализатор, в качестве которого используют сложноэфирный состав.

Данная система была разработана в середине 70-х годов в США. Сейчас она подверглась модернизации, улучшениям. Суммарное время застывания смеси – не более 10 минут. Она обладает высокой текучестью и с легкостью распространяется по всей форме. Сама по себе смола – вещество с низкой вязкостью, благодаря чему ее можно хранить в готовом состоянии.

Достоинства системы

К преимуществам Alphaset относятся:

Возможность изготовления сложных форм без привлечения термической сушки. Благодаря этому удается значительно снизить расходы на теплоносители и повысить рентабельность производства. Быстрое и равномерное застывание состава. Благодаря этому не нарушается формовочная смесь. Извлечь изделие можно быстро и просто. К тому же альфа-сет не боится воды. Готовое изделие можно очистить струей, что облегчает процесс подготовки к работе. Возможность регенерации рабочей смеси. Практика показывает, что при правильном подходе к повторному использованию пригодно до 80% от первоначально задействованного сырья. Благодаря этому повышается общая рентабельность производства. Регулировка скорости застывания рабочей смеси за счет изменения количества используемого катализатора. Данная возможность помогает создавать сложные формы. Универсальность. Использовать для Alphaset можно любые разновидности песка. Например, классический кварцевый, оливиновый, с содержанием хрома, циркониевый и пр. Это упрощает производственный процесс и снижает общий уровень затрат.

Также к достоинствам можно отнести и то, что в процессе полимеризации состав не выделяет неприятный запах, канцерогены. Благодаря этому нет необходимости использовать дополнительную вентиляцию в цеховом пространстве, чтобы очистить его от вредных испарений.

Особенности процесса

Если вы хотите более детально познакомиться с альфа-сет-процессом, то рекомендуем вам обратиться в «Укрфаворит». Эта компания является представителем Eurotek Foundry Products, занимается производством и поставкой химических соединений, используемых в литейной промышленности.

В состав классической альфа-сет-системы входят:

Щелочная полимерная смола PERMABOND на основе фенолов, которая выпускается в двух сериях – 440 и 446. Эфирный катализатор, который изготавливается под торговой маркой PERMABOND. Его серии – +6,+9 и 103.

Отметим важный нюанс: чтобы подобрать подходящий состав, следует получить консультации специалистов. У них имеются определенные отличия, поэтому менеджеры «Укрфаворита» ответят на имеющиеся вопросы и помогут вам сделать правильный выбор.

Следует понимать, что использовать альфа-сет можно для любых разновидностей формовки (как для автоматизированной, так и для ручной). Для улучшения качества системы следует применять специальную присадку «Новатерм», которая усиливает процесс регенерации песка и в разы снижает себестоимость производства. NOVATHERM позволяет уменьшить расход формовочной смеси до 20%. Скорость застывания рабочего состава напрямую зависит от влажности песка и его температуры. Если не подогревать смесь, то вам будет достаточно 3–5 минут. При увеличении количества катализатора можно добиться того, что она застынет за 20–40 секунд.