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Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон намекнули на второго ребенка Альфа-сет – особенности отлива » Актер, игравший Голлума, рассказал, что долго ходил на четвереньках Так актёр старался вжиться в свой образ. О работе над ролью в экранизации произведений Джона Р. Р. Толкина Серкис рассказал в интервью газете The Guardian 6 марта. Похоже, что отчасти он придерживался приёмов системы Станиславского и признался, что какие-то черты Голлума он сохранял и за кадром. Даже за пределами съёмочной площадки он периодически ходил на четвереньках. Я очень много времени посвятил подготовке к этой роли, часами гулял на четвереньках. Периодически я сталкивался с другими людьми, и тогда мне приходилось притворяться, что я что-то ищу. Можно сказать, играл по «актёрскому методу». Энди Серкис актёр Энди Серкис на съёмках «Властелина колец» Актёр также заявил, что очень доволен, как сложилась его карьера: когда вышло «Братство кольца» ему было уже 37 лет, а до этого он не имел такого большого успеха. Не думаю, что в молодости я бы хорошо справился со славой, которая пришла ко мне с «Властелином колец». Популярность пришла, когда мне было под сорок. И я благодарен судьбе, что всё сложилось именно так. Это было удивительное время. Я получил огромный опыт во время работы, а эта роль теперь останется со мной навсегда, нравится мне это или нет. Её никогда не забудут. Энди Серкис актёр В конце 2020-го трилогию Питера Джексона переиздали, выпустив отреставрированные фильмы в разрешении 4K в «цифре» и на физических носителях.