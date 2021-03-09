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Актер, игравший Голлума, рассказал, что долго ходил на четвереньках

Так актёр старался вжиться в свой образ.

О работе над ролью в экранизации произведений Джона Р. Р. Толкина Серкис рассказал в интервью газете The Guardian 6 марта. Похоже, что отчасти он придерживался приёмов системы Станиславского и признался, что какие-то черты Голлума он сохранял и за кадром. Даже за пределами съёмочной площадки он периодически ходил на четвереньках.

Я очень много времени посвятил подготовке к этой роли, часами гулял на четвереньках. Периодически я сталкивался с другими людьми, и тогда мне приходилось притворяться, что я что-то ищу. Можно сказать, играл по «актёрскому методу».

Энди Серкис
актёр
Энди Серкис на съёмках «Властелина колец»

Актёр также заявил, что очень доволен, как сложилась его карьера: когда вышло «Братство кольца» ему было уже 37 лет, а до этого он не имел такого большого успеха.

Не думаю, что в молодости я бы хорошо справился со славой, которая пришла ко мне с «Властелином колец». Популярность пришла, когда мне было под сорок. И я благодарен судьбе, что всё сложилось именно так.

Это было удивительное время. Я получил огромный опыт во время работы, а эта роль теперь останется со мной навсегда, нравится мне это или нет. Её никогда не забудут.

Энди Серкис
актёр

В конце 2020-го трилогию Питера Джексона переиздали, выпустив отреставрированные фильмы в разрешении 4K в «цифре» и на физических носителях.

9 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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