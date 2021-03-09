Актер, игравший Голлума, рассказал, что долго ходил на четвереньках
Так актёр старался вжиться в свой образ.
О работе над ролью в экранизации произведений Джона Р. Р. Толкина Серкис рассказал в интервью газете The Guardian 6 марта. Похоже, что отчасти он придерживался приёмов системы Станиславского и признался, что какие-то черты Голлума он сохранял и за кадром. Даже за пределами съёмочной площадки он периодически ходил на четвереньках.
Актёр также заявил, что очень доволен, как сложилась его карьера: когда вышло «Братство кольца» ему было уже 37 лет, а до этого он не имел такого большого успеха.
В конце 2020-го трилогию Питера Джексона переиздали, выпустив отреставрированные фильмы в разрешении 4K в «цифре» и на физических носителях.
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