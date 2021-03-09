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12 штатов США подали иск против президента Байдена

Джо Байден

Власти 12 штатов подали иски против президента США Джо Байдена из-за его указа о защите здоровья населения и окружающей среды. Представители штатов считают, что решения главы государства приведут к большим денежным нагрузкам для населения. Об этом сообщает The Hill.

Иск подали штаты, возглавляемые республиканцами: в суд его направил генпрокурор Миссури Эрик Шмитт, а поддержали такой шаг власти Арканзаса, Аризоны, Индианы, Канзаса, Монтаны, Небраски, Огайо, Оклахомы, Южной Каролины, Теннесси и Юты.

В первую очередь авторы иска критикуют присутствующую в указе Байдена сумму, в которую якобы обходится обществу выброс парниковых газов — 9,5 триллиона долларов.

«Это достаточно большие цифры, чтобы оправдать огромное усиление регулирующих мер в сельском хозяйстве, производстве или потреблении электричества или любой другой экономической активности», — подчеркнули они, высказав опасения, что правительство демократов вмешается во множество аспектов жизни американцев.

9 марта, 2021 | Tags: | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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