11-летний израильский школьник нашел в Негеве статуэтку библейского периода, которой 2500 лет

Несколько недель назад 11-летний Цви Бен-Давид из Беэр-Шевы гулял с семьей в заповеднике Нахаль ха-Бсор в Негеве и увидел необычный предмет.

Оказалось, что речь идет о глиняную фигурке женщины. Мать Цви — гид-профессионал Мирьям Бен-Давид — сразу поняла, что перед ними важный древний артефакт, и связалась с Ореном Шмуэли, региональным археологомв западном Негеве.

Из-за все еще действующих ограничений на социальные контакты в связи с пандемией коронавируса, Орен встретил Цви и его семью в их саду, где они и передали ему фигурку, которая будет исследована и помещена на хранение в коллекцию национальных ценностей Управления древностей. Сам же Цви за был награжден грамотой Управления древностей как за само открытие, так и за поданный им пример обращения с археологическими находками.

По словам Орена Шмуэли и Деби Бен Ами, куратора артефактов периодов железного века и персидского владычества в Управлении древностей, «фигурка, которую обнаружил Цви — большая редкость, в коллекции национальных ценностей до сих пор был только один такой экземпляр. Вероятно, она использовалась в VI – V веках до нашей эры, в конце железного века или в персидский период (период позднего Первого Храма либо «Возвращения в Сион»). Фигурка высотой 7 см и шириной 6 см изготовлена ​​по слепку. На нем изображена женщина с шарфом, покрывающим голову и шею, у нее схематичные черты лица и выдающийся нос. Руки фигурки скрещены под обнаженной грудью».

«Керамические фигурки женщин с обнаженной грудью известны в Израиле в разные периоды, включая эпоху Первого Храма. Они были обычным явлением в доме и в повседневной жизни, как сегодня «хамса», и, по-видимому, тоже служили амулетами для защиты от невзгод и приближения удачи и процветания. Мы должны помнить, что в древности понимание медицины было рудиментарным. Младенческая смертность была очень высокой, и около трети рожденных не выживали. Понимания гигиены почти не было, и, разумеется, не существовало никаких способов лечения бесплодия. В отсутствие медицины амулеты давали надежду и служили важным способом обращения за помощью к высшим силам».

Орен Шмуэли и Дебби Бен-Ами продолжают изучение находки в сотрудничестве с Разом Клеттером из Хельсинкского университета в Финляндии. Образцовое гражданское сознание израильского школьника позволит ученым улучшить понимание культовых практик в библейские времена.​