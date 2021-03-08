Ученые: на Земле через миллиард лет погибнет все живое.

Исследователи смоделировали климат Земли через миллиард лет. Исследование провели специалист Кадзуми Одзаки из Университета Тохо в Японии и Крис Рейнхард из Технологического института Джорджии по просьбе NASA, материал представлен на портале ExtremeTech.

По словам специалистов, через миллиард лет Солнце сможет разогреться до такой температуры, что начнет расщеплять углекислый газ, и начнется процесс декарбонизации, из-за которого прекратится фотосинтез. Количество кислорода в атмосфере сократится почти в 100 раз. В итоге на Земле не останется никого, кроме самых примитивных бактерий, потому что для существования им кислород не нужен.