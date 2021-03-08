Меган Маркл и принц Гарри дали скандальное интервью Опре Уинфри

Американское телевидение показало первое подробное интервью герцогини Сассекской Меган и принца Гарри, которые поговорили с телеведущей Опрой Уинфри и рассказали ей немало сенсационных подробностей о жизни королевской семьи.
Среди прочего из интервью стало известно, что:
- Некие члены королевской семьи проявляли интерес к тому, насколько темной будет кожа первого ребенка Гарри и Меган;
- Меган чувствовала себя одинокой, и у нее были суицидальные мысли;
- Гарри и Меган обвенчались еще за три дня до официальной церемонии, которую демонстрировали в прямом эфире по всему миру;
- Второй ребенок, которого сейчас ждут Гарри и Меган, будет девочкой;
- В определенный момент отношения принца Чарльза и Гарри были настолько плохими, что наследник британского престола перестал отвечать на телефонные звонки своего сына.
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