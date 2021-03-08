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Американского рэпера застрелили в его машине Главный инфекционист США заявил о снижении заболеваемости COVID-19 » Меган Маркл и принц Гарри дали скандальное интервью Опре Уинфри Американское телевидение показало первое подробное интервью герцогини Сассекской Меган и принца Гарри, которые поговорили с телеведущей Опрой Уинфри и рассказали ей немало сенсационных подробностей о жизни королевской семьи. Среди прочего из интервью стало известно, что: Некие члены королевской семьи проявляли интерес к тому, насколько темной будет кожа первого ребенка Гарри и Меган;

Меган чувствовала себя одинокой, и у нее были суицидальные мысли;

Гарри и Меган обвенчались еще за три дня до официальной церемонии, которую демонстрировали в прямом эфире по всему миру;

Второй ребенок, которого сейчас ждут Гарри и Меган, будет девочкой;

В определенный момент отношения принца Чарльза и Гарри были настолько плохими, что наследник британского престола перестал отвечать на телефонные звонки своего сына.