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Меган Маркл и принц Гарри дали скандальное интервью Опре Уинфри

Американское телевидение показало первое подробное интервью герцогини Сассекской Меган и принца Гарри, которые поговорили с телеведущей Опрой Уинфри и рассказали ей немало сенсационных подробностей о жизни королевской семьи.

Среди прочего из интервью стало известно, что:

  • Некие члены королевской семьи проявляли интерес к тому, насколько темной будет кожа первого ребенка Гарри и Меган;
  • Меган чувствовала себя одинокой, и у нее были суицидальные мысли;
  • Гарри и Меган обвенчались еще за три дня до официальной церемонии, которую демонстрировали в прямом эфире по всему миру;
  • Второй ребенок, которого сейчас ждут Гарри и Меган, будет девочкой;
  • В определенный момент отношения принца Чарльза и Гарри были настолько плохими, что наследник британского престола перестал отвечать на телефонные звонки своего сына.
8 марта, 2021 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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