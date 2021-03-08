Американского рэпера застрелили в его машине

Известного рэпера Чаки Трилла (настоящее имя Кори Детидж) застрелили в штате Джорджия в США. Об этом пишет The Mirror.

33-летний артист был убит в его собственной машине на автостраде города Атланта. Около 3 часов ночи по местному времени неизвестные расстреляли машину исполнителя из проезжающего рядом автомобиля. Убийцы еще не найдены, их разыскивает полиция. Сам Чаки Трилл был ранен и позднее умер в больнице.

Отмечается, что рэпер приехал в Атланту для участия в музыкальном мероприятии. The Mirror пишет, что Трилла называли многообещающим новичком в индустрии. Друзья хип-хоп артиста и другие исполнители выразили соболезнования в связи со случившимся. Бан Пи выразил соболезнования