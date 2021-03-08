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Актрисы Marvel готовят секретный «женский» проект

Актрисы Marvel готовят секретный проект

Бри Ларсон и Тесса Томпсон задействованы в некоем загадочном проекте, информации о котором пока что ноль, но он точно существует.

Об этом стало известно из Твиттера Ларсон. Она написала: «Мы кое-что готовим». Скорее всего, проект связан с киновселенной Marvel, но наверняка пока что сказать нельзя.

Бри Ларсон играет Капитана Марвел, впервые появившуюся в одноименном сольнике, а Тесса Томпсон — асгардийскую Валькирию, впервые появившуюся в фильме «Тор: Рагнарек». Ранее неоднократно ходили разговоры, что марвеловские актрисы хотят объединиться для феминистского супергеройского экшена. Но тогда это была лишь идея на словах. Вероятно, теперь идея таки реализовалась на деле.

8 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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