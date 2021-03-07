Помоги Сайту бесплатно! Подпишись на нас в - Google-news
«  
  »

Умер известный автор «пиратских» копий видеоигр xatab

В последние годы он страдал от проблем с лёгкими. Сайт Zone of Games утверждает, что настоящее имя xatab — Радик Низамов. Как пишут авторы группы «Xatab RePack», он умер от осложнений из-за вирусной пневмонии, которая возникла на фоне хронической обструктивной болезни легких. В 2018 году в сети писали, что из-за тяжелой болезни репакер лежал в реанимации.

О смерти сообщили в официальной группе автора «пиратских» копий игр во «ВКонтакте». Авторы публикации предупредили, что продолжать деятельность репакера никто не будет, а все новые работы под брендом «xatab» стоит рассматривать как спекуляции.

Точная причина смерти неизвестна, однако недавно на сайте репакера появилась информация о резком ухудшении здоровья. Судя по информации в сети, xatab было 60 лет.

Xatab считался одним из самых известных репакеров среди создателей «пиратского» контента. В течение 10 лет он создавал образы взломанных игр и выкладывал их на торрент-трекеры.

7 марта, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  