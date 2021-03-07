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Вера Брежнева сделала афрокудри Мелисса МакКарти сыграет злодейку Хелу в новом «Торе» » Умер известный автор «пиратских» копий видеоигр xatab В последние годы он страдал от проблем с лёгкими. Сайт Zone of Games утверждает, что настоящее имя xatab — Радик Низамов. Как пишут авторы группы «Xatab RePack», он умер от осложнений из-за вирусной пневмонии, которая возникла на фоне хронической обструктивной болезни легких. В 2018 году в сети писали, что из-за тяжелой болезни репакер лежал в реанимации. О смерти сообщили в официальной группе автора «пиратских» копий игр во «ВКонтакте». Авторы публикации предупредили, что продолжать деятельность репакера никто не будет, а все новые работы под брендом «xatab» стоит рассматривать как спекуляции. Точная причина смерти неизвестна, однако недавно на сайте репакера появилась информация о резком ухудшении здоровья. Судя по информации в сети, xatab было 60 лет. Xatab считался одним из самых известных репакеров среди создателей «пиратского» контента. В течение 10 лет он создавал образы взломанных игр и выкладывал их на торрент-трекеры.