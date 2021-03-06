Задачи и возможности системы управления бизнес-процессами

Развитие и функционирование предприятия невозможно без проведения своевременной реструктуризации и усовершенствования имеющейся системы. Для этого используют методы, которые направлены на повышение эффективности работы, улучшения ее результативности и качества. Такое управление процессами позволяет развиваться и достичь поставленных бизнес-целей.

Решаемые задачи

Управление всеми процессами позволяет решать ряд важных задач:

Сократить время, которое тратят сотрудники предприятия на выполнение определенной работы. Предстоит пересмотреть алгоритм работы и используемые инструменты.

Управление предприятием с учетом его нынешнего состояния. Будут учтены затраты, которое несет предприятие на производство продукции, размер заработной платы сотрудников, средства, потраченные на закупку, транспортировку, хранение сырья, материалов и пр.

Повышение качества результатов каждого производственного цикла. Для этого внедряют систему контроля, которая и гарантирует прозрачность всех выполняемых действий внутри процессов.

Необходимо пересмотреть и деловые процессы, что достигается благодаря привлечению участников всех циклов, а также внедрения, настройки и использования новых систем.

Процесс управления: что предстоит сделать?

Любая система управления бизнес процессами предполагает выполнение нескольких этапов для достижения поставленной цели:

Составление реестра процессов. В информационной системе предстоит фиксировать все документы, регистрировать происходящие события. Уже через пару недель можно установить частоту и порядок повторяющихся циклов. Именно такие данные и позволят провести анализ и оптимизировать работу предприятия.

Описание процессов. На этом этапе сформируется база данных, в которой будет размещена информация обо всех производственных процессах. Результаты тоже будут проанализированы и использованы для построения эффективной работы.

Организация цикла и контроль деятельности. Для каждого отдельного этапа (процесса) назначается ответственный, который и будет отвечать за выполнение поставленных задач. Описывают производство с использованием специальных информсистем, которые необходимы менеджеру для выполнения работы.

Необходима и оценка уровня загрузки персонала. На выполнение каждой операции отводят определенное время, назначают исполнителя. После анализа данных можно принять решение о премировании отдельных сотрудников – тех, которые быстро и качественно выполняли поставленные задачи. Дополнительно фиксируют уровень затрат и составляют бюджеты, после чего переходят к исследованию причин сбоев.