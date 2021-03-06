В Венесуэле для борьбы с инфляцией напечатали денег весом в 800 тонн

С 8 марта в Венесуэле начнут вводиться в обращение купюры достоинством 200 тысяч, 500 тысяч и миллион боливаров. Об этом говорится в сообщении на сайте Центробанка страны. Общий вес новых купюр превосходит 800 тонн.

По текущему курсу, банкнота с самым крупным номиналом оценивается в 53 американских цента. Как объяснили в регуляторе, напечатанные новые деньги позволят удовлетворить потребности национальной экономики и побороть инфляцию.

В последние годы Венесуэла находится в тяжелейшем социально-экономическом кризисе. В 2018 году инфляция в стране составила 1,7 миллиона процентов, в 2019-м — почти 10 тысяч процентов.

Введение суверенного боливара являлось одним из способов борьбы с кризисом, но инициатива не сработала. Курс национальной валюты быстро рухнул.

Одной из главных причин такого состояния венесуэльской экономики, завязанной на экспорте нефти, стало абсолютно бездарное управление страной социалистами, которые уничтожили большую часть частного бизнеса и работу госкомпаний.