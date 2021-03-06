В США правительство выпустило памятку на случай зомби-апокалипсиса

«Согласно CDC, в нем должны быть: вода: по крайней мере, один галлон на человека в день, (…) а запасов должно хватить не менее чем на 3 дня; еда, причем это должны быть непортящиеся продукты, иначе вы можете сильно разочароваться, когда они вам понадобятся (…); лекарства (…) — обратите внимание, что во время апокалипсиса одна только „Виагра“ может оказаться не слишком полезной; инструменты и расходные материалы — CDC предлагает обзавестись универсальным ножом, изолентой и радио с батарейным питанием: смартфон может оказаться бесполезным, если сотовая сеть и интернет выйдут из строя, но помните, что большинство радиоприемников с батарейным питанием не умеют делать селфи», — пишет издание.

Также в набор должны входить мыло, полотенца и бытовой отбеливатель, одежда и постельные принадлежности, важные документы — водительские права, паспорт и свидетельство о рождении, а также принадлежности для оказания первой медицинской помощи.

«CDC предупреждает, что пластырь не слишком поможет при укусе зомби», — говорится в статье.

«Опасения по поводу нападения зомби — не единственная причина хранить подобные запасы. Они могут оказаться полезными практически в любых чрезвычайных ситуациях, будь то наводнение, ураган, торнадо или землетрясение. CDC также предлагает составить план действий на случай чрезвычайной ситуации для вашей семьей. Он включает определение типов чрезвычайных ситуаций, которые возможны в вашем районе. Второе предложение CDC — определить место встречи для членов вашей семьи, чтобы перегруппироваться на тот случай, если вы окажетесь разделенными или не сможете вернуться или остаться в доме. Как учит нас практически любой фильм ужасов (…), фраза „давайте разделимся“ не предвещает ничего хорошего, особенно когда нет четкого плана, как собраться всем вместе вновь. Как говорится, когда вы убегаете от зомби, будучи в группе, вам нужно лишь бежать быстрее, чем самый медленный человек в группе», — отмечает автор статьи.

Третье предложение — определить контактные данные для экстренных случаев. «В этот список должен входить не только Джастин Бибер. Конечно, встреча с Бибером может быть в вашем списке заветных желаний, но полиция, пожарная часть, ваш врач и, возможно, охотник на монстров, такой как Милла Йовович, во время чрезвычайной ситуации окажут вам более ощутимую помощь», — отмечается в публикации.

Четвертая рекомендация — спланировать маршрут эвакуации.

«Опять же, большая часть советов, предлагаемых веб-страницей CDC Zombie Preparedness, применима ко многим различным чрезвычайным ситуациям, а не только к зомби-апокалипсису, за исключением таких утверждений, как „когда зомби голодны, они не остановятся, пока не получат пищу (т.е. мозг)“. CDC указывает, что этот веб-сайт был запущен как юмористический проект. Таким образом, CDC, похоже, не утверждает, что зомби-апокалипсис случится в 2021 году или в ближайшее время», — заключает автор публикации.