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Турчинов назвал свою версию потери Крыма

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал свою версию потери Крыма.

Как сообщает УНИАН, Украина тогда находилась в критическом положении, кризис затронул все сферы, в том числе экономическую и военную. На момент потери Крыма в казначействе было всего 100 тысяч гривен.

«Армия фактически в начале 2014 года была не способна защищать свою страну», — подчеркнул он.

Он также вспомнил, что на территории Крыма весной 2014 года осталось всего 30 процентов, верных присяге Вооруженным силам Украины, остальные перешли на службу в российские войска.

Турчинов считает, что потери полуострова можно было бы избежать, если бы Украина не отказалась от ядерного вооружения, не создала бы мощную базу Черноморского флота России в Крыму, если бы президент Виктор Янукович не подписал Харьковские соглашения о продлении размещения базы и если бы украинскую армию систематически не разворовывали в прошлые годы.

6 марта, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
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