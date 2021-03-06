США — Россия нанесла урон здоровью американских дипломатов

ЦРУ намерено расширить усилия по поиску причин загадочных эпизодов, вызвавших Гаванский синдром у сотрудников управления и дипломатов за границей — на Кубе, в Китае, России и других странах, пишет The New York Times.

По данным издания, в последние годы десятки сотрудников разведки и дипломатов пострадали от того, что называют Гаванским синдромом — это совокупность симптомов, включающая головные боли, потерю памяти, головокружение и многое другое. У ряда сотрудников ЦРУ и дипломатов, работавших в американском посольстве в Гаване, появились эти симптомы в 2016 и 2017 годах. В 2018 году эти симптомы стали испытывать другие американцы, работающие в Гуанчжоу в Китае. Третья группа сотрудников ЦРУ, многие из которых занимаются противодействием активности российской разведки, пострадали в разных странах. Инциденты продолжились и в последние месяцы.

«Некоторые нынешние и бывшие правительственные чиновники считают, что за инцидентами стоит Россия, хотя ни Государственный департамент, ни ЦРУ не пришли к такому выводу», — пишет газета.

«В докладе Национальной академии наук говорится, что причиной травм, скорее всего, было микроволновое оружие. Хотя доклад убедил ряд жертв, некоторые эксперты скептически отнеслись к доказательствам того, что за инцидентами стоит микроволновое оружие», — отмечается в публикации.